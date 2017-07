Sauber vindt opvolger van vertrokken Kaltenborn

Vasseur volgt Monisha Kaltenborn op. Kaltenborn, de eerste vrouwelijke teambaas in de Formule 1, moest drie weken terug vertrekken omdat ze het niet eens zou zijn met de gewenste strategie van de nieuwe Zwitserse eigenaar van het team. Vasseur vertrok zelf in januari bij Renault, waar hij slechts één jaar de leiding had gehad over het raceteam.

"Frédéric heeft een lange en succesvolle carrière in de internationale autosport. We zijn blij dat hij naar ons komt", aldus Pascal Picci, baas van Sauber.