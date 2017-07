Bottas: 'Beste start van m'n leven leidde tot winst'

"Ik denk dat ik vandaag de start van m'n leven gemaakt hebt, het ging gewoon helemaal top", aldus de Finse Mercedes-coureur op het podium in Spielberg, die tevens tot Coureur van de Dag werd uitgeroepen na een publieke stemming.

Sebastian Vettel (Ferrari), die tweede werd, twijfelt echter aan de manier waarop Bottas de race begon: "Ik weer zeker dat hij een valse start maakte. En volgens mij zegt Daniel Ricciardo (op P3, red.) dat ook."

Bottas ging daar verder niet op in, maar verwees wel naar zijn allereerste GP-zege, eerder dit jaar in Rusland: "Deze race voelde net zo, aan het einde reed Vettel nog vlak achter me. Ik zo blij met deze tweede zege. En dan is het seizoen nog pas, we zijn nog niet eens op de helft."