Verstappen hoopvol van start in Spielberg

De 19-jarige Formule 1-coureur bewaart goede herinneringen aan het circuit in Spielberg, de thuisbaan van zijn renstal Red Bull. Vorig jaar eindigde de Limburger als tweede tijdens deze GP. Dat was de eerste podiumplaats voor Red Bull Racing in Spielberg, waar de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) zondag van poleposition vertrekt.

Na de kwalificaties op zaterdag bezocht Verstappen de zogenoemde oranjecamping naast het circuit om alle fans alvast te bedanken voor hun steun. De populaire coureur zal tijdens de Grand Prix door ruim 5000 Nederlandse fans op de Red Bull Ring worden aangemoedigd vanaf een speciale oranje tribune.