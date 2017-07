Nieuwe F1-cockpitbescherming onthuld

Autosportkoepel FIA zoekt al enkele jaren naar een oplossing om het hoofd van Formule 1-coureurs beter te beschermen tegen klappen, zeker na het dodelijke ongeval van Jules Bianchi in 2014.

Na de driepotige 'halo' en Red Bulls 'aeroscreen', die vorig jaar meermaals getest werd, werd onlangs bekend dat het 'shield' (oftewel schild) als nieuwste uitvinding de voorkeur zou krijgen: een soort gebogen voorruit. Nu is ook de eerste (met de computer gemaakte) afbeelding van het onderdeel beschikbaar.

Tijdens het volgende raceweekeinde in Groot-Brittanië, komende week in Silverstone, zal dit schild voor het eerst getest worden in een vrije training, door Ferrari.

Naar verluidt is de FIA nog steeds vastbesloten om deze (of een andere) vorm van extra cockpitbescherming in 2018 verplicht te stellen.