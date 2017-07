Dromen van titel met Max

”Max is niet alleen voor Red Bull Racing, maar ook voor het merk Red Bull niet meer weg te denken”, onderkent Mateschitz. Hij is een van de succesvolste ondernemers ter wereld, met een eigen vermogen dat door het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes op 15,4 miljard dollar wordt geschat. Alleen al afgelopen jaar werden er wereldwijd meer dan zes miljard blikjes Red Bull verkocht.

Voetbalclubs. Formule 1-teams. Een circuit. Een onderzeeër. Een eiland. Hotels. Landgoederen. En een hele verzameling auto’s, boten en vliegtuigen. De lijst met bezittingen van Dietrich Mateschitz is bijna oneindig. Maar wie hem vandaag of morgen op de Red Bull Ring in Spielberg tegenkomt, ziet vooral een fitte kerel met gebruinde huid en een indringende, maar vriendelijke blik die in relatieve rust probeert te genieten van een dagje uit in een omgeving die hij zelf heeft gecreëerd. Hij is inmiddels 73 jaar. Niemand zou het hem geven.

Zonde van papier

Persoonlijke interviews geeft hij zelden. De honderden of duizenden verzoeken per jaar worden bijna standaard afgewimpeld. Hij praat niet over zijn privéleven en liever ook niet over zijn persoonlijke rijkdom. Zijn vermelding op de Forbes-lijst? Zonde van het papier, vindt Mateschitz. Irrelevant.

Maar als het over Formule 1 en Max Verstappen gaat, dan wil de selfmade miljardair uit Oostenrijk bij wijze van hoge uitzondering wel een keer zijn verhaal vertellen. Op één voorwaarde: dat zijn antwoorden integraal worden weergegeven. Het moeten immers wel voor de volle honderd procent zijn eigen woorden zijn. Mateschitz houdt van duidelijkheid. Nou, vooruit dan maar…

Hoe heeft u de race van twee weken geleden in Baku beleefd? Aan de ene kant was er de winst van Daniel Ricciardo, aan de andere kant de uitvalbeurt van Max Verstappen.

"Het was een spannende race met een interessant verloop. Natuurlijk was er vreugde om de triomf van Daniel, zeker omdat hij onverwacht kwam. Dat een kapot tandwiel de motor van Max lamlegt, was niet alleen voor hem, maar voor het gehele team een grote teleurstelling. Helemaal omdat hij op weg was naar het podium.”

Begrijpt u de woede en frustratie van Max Verstappen over het feit dat hij dit seizoen al viermaal is uitgevallen?

"Uiteraard. Hoewel het mij lijkt alsof Max vanwege zijn sterke persoonlijkheid gemakkelijker met zijn tegenslagen omgaat dan het team of ik persoonlijk. Bijna alles wat kan gebeuren is hem dit seizoen overkomen. Oververhitte remmen in Bahrein. Een crash buiten zijn schuld in Barcelona. Een kapotte accu in Montreal. Motorproblemen in Baku. Vier uitvalbeurten van het slag waar je normaal gesproken jaren over doet. En wat er nog eens bij komt, is dat hij alle vier de keren op podiumkoers lag. Intern hebben we uitgerekend dat hij door alle pech minstens vijftig of zestig WK-punten verloren heeft.”

In hoeverre bent u dan teleurgesteld over het seizoen tot nu toe?

"Dat ben ik beslist. Om eerlijk te blijven, moet ik ook zeggen dat we dit seizoen niet de beste auto gebouwd hebben. Die achterstand zijn we nu aan het inlopen. Wat resteert is de achterstand op motorisch gebied ten opzichte van Mercedes en Ferrari.”

Hoe is die relatie momenteel tussen Red Bull en motorleverancier Renault?

"In de basis is die gezond. Maar om regelmatig om de zege mee te strijden is er ook een competitieve krachtbron nodig. We begrijpen heel goed dat je zoiets in de winter niet uit de hoge hoed tovert. Tegelijkertijd moeten we bij Renault aandringen en de druk opvoeren dat onze achterstand op de zogenoemde powertracks kleiner wordt. Ja, we geloven zeker dat Red Bull volgend seizoen weer serieus om de titel mee gaat doen.”

Ferrari en Mercedes zijn fabrieksteams, Red Bull is voor een goede motor afhankelijk van motorleverancier Renault. Hoe belangrijk is het dat de FIA vanaf 2020 met een zelfstandige motorleverancier op de proppen komt?

"Dat is een absolute must. Niet alleen voor ons, maar voor alle klantenteams. Het gaat echter om meer dan om het vinden van een onafhankelijke fabrikant. Het gaat erom dat die motoren ook competitief zijn. En dus is er weer een nieuw motorreglement noodzakelijk. De oplossing is in mijn ogen eenvoudig: voor alle teams een dubbele turbo 6-cilindermotor met KERS. Dan heeft men het geluid terug en een serie waarin de coureur weer bepalend is voor succes in de race en niet de ingenieur in de garage. Bovendien zouden de kosten voor motoren drastisch omlaaggaan. High tech zonder de tientallen miljoenen die nu nodig zijn om mee te spelen.”

En anders? Is er een kans dat Red Bull na 2020 de Formule 1 de rug toekeert?

"Ja! Wanneer we vanwege een te zwakke motor, die zoals bekend buiten onze verantwoordelijkheid en invloedssfeer ligt, niet competitief genoeg zijn. We gaan er echter vanuit dat de reglementen zullen veranderen. Daarbij gaat het niet alleen om Red Bull, maar om de toekomst van de Formule 1. Spannende races krijg je alleen als er competitie bestaat. Als je slechts twee coureurs uit één team hebt die elkaar bevechten om de overwinning, is dat dodelijk voor de sport. Met twee teams die kunnen concurreren is het niet veel beter. Pas als je drie teams hebt die de strijd kunnen aangaan begint het spannend te worden. Maar dan is het nog steeds niet ideaal. Dat wordt het pas als de krachtsverschillen tussen alle teams drastisch verkleind worden. Inderdaad, zoals in de MotoGP het geval is.”

Los van het technische gedeelte, wat moet er nog meer gebeuren om de amusementswaarde van de Formule 1 te verhogen? De nieuwe eigenaars, Liberty Media, willen in ieder geval meer show.

"Ik vind het allemaal prima, maar de belangrijkste show moet de race zelf blijven. Daarvoor komen de mensen naar het circuit. En dan zijn we weer terug bij concurrentie tussen de teams, dat is cruciaal. Dat men daaromheen voor amusement zorgt, van feesten tot live concerten, is goed. Zolang het ondersteunend blijft en niet de hoofdshow overschaduwt. Liberty Media is zich daar echter van bewust en werkt professioneel aan vernieuwing.”

Terug naar Max. Hoe goed is hij volgens u? Hij wordt al geregeld met de allergrootsten vergeleken.

"Max is uniek. Men moet hem echter met de allergrootsten vergelijken om een simpele reden: hij ís één van de allergrootsten. Max was al enorm snel toen hij bij ons in de Formule 1 kwam. Hij bracht zijn ongeëvenaarde rijstijl mee. Plus zijn talent om vanaf de allereerste ronde snel te zijn. Bij ons heeft Max zich nog verder ontwikkeld. Hij verbetert zich doorlopend en toont het hele jaar door honderd procent inzet en professionaliteit in alle situaties en uitdagingen die bij het leven van een topcoureur in de Formule 1 horen. Of dat nu in een simulator is of zijn technische kennis betreft.”

Wat zegt dat over zijn karakter? Is hij een perfectionist, net als u?

"Max is sterk, moedig, charismatisch en ondanks zijn jeugdige leeftijd zeer gedisciplineerd, doelbewust en vastberaden. Zijn inhaalacties doen niemand hem na en toch heeft hij altijd volledige controle. Dat is pure klasse. En, last but not least, hij heeft de beste fans. Kijk hier maar om je heen.”

"Wil je weten wat mijn ultieme droom is in de Formule 1? Dat Max met Red Bull Racing de jongste wereldkampioen Formule 1 in de geschiedenis wordt. We hebben nog twee jaar de tijd om dat doel te bereiken.”

Aan ene Max Verstappen zal het niet liggen…