VIDEO - Spannend moment voor Verstappen

Tijdens een snelle run in de oefensessie op het circuit van Spielberg verloor Verstappen even grip in de laatste sector. De auto gleed daarop door in de grindbak, waarin de Nederlander met dank aan de juiste stuurcorrecties net uit de muur wist te blijven.

Verstappen meldde vervolgens over de boordradio dat hij misschien toch de muur had geraakt, waarop zijn team hem verzocht om direct in de pitstraat te komen. De gevolgen van het uitstapje leken echter zeer mee te vallen.