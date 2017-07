Ricciardo: 'Ik maak meer fouten dan Max'

"Ik heb hier en daar wel foutjes gemaakt", aldus de Australiër over zijn recente kwalificaties. Verstappen heeft zijn Red Bull-teamgenoot de laatste vier GP's afgetroefd in de strijd om de startposities

"En Max is gewoon heel snel. Ik kan daar niets aan afdoen. Hij rijdt gewoon erg goed. Vorig jaar pushten we elkaar al. Hoe langer we teamgenoten blijven, hoe meer dat wordt. Hij voelt zich nu goed in de auto en krijgt steeds meer vertrouwen. Ik moet juist minder foutjes maken."

Ricciardo weet echter niet waarom de Nederlander op de zondagen zo vaak getroffen wordt door technische problemen. "We kunnen niets vinden, hij maakt niet teveel toeren met de motor ofzo. Ik geloof niet in geluk en pech, maar dat is het wel. Het is niet zijn schuld."