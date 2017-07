'Actie Vettel was als een kopstoot in een voetbalwedstrijd'

Volgens Eddie Jordan, voormalig teameigenaar in de belangrijkste autosportklasse en tegenwoordig analist voor de BBC, ging de actie van Vettel veel te ver. "Het is vergelijkbaar met een kopstoot in een voetbalwedstrijd", laat de 69-jarige Ier in gesprek met de BBC weten. "Dit is nooit acceptabel, wat er daarvoor in de race ook is gebeurd. Je kan het recht niet in eigen handen nemen. Zeker niet in de sport", veroordeelde Jordan de actie van Vettel.

Vettel vergat zichzelf in een safetycar-situatie. De Ferrari-coureur reed eerst achterop bij de leidende Hamilton. Volgens de Duitser zou de Brit hem een brake-test hebben gegeven. De FIA concludeerde later uit alle racedata dat daar geen sprake van was. Verontwaardigd door de vermeende actie van Hamilton stuurde Vettel zijn auto echter langszij om vervolgens de Mercedes (ogenschijnlijk opzettelijk) in de flank te raken.

De viervoudig wereldkampioen ontsnapte doordat zijn actie (vooralsnog) slechts werd bestraft met een stop-and-go-penalty en drie strafpunten op zijn rijbewijs. Bij twaalf punten (in een tijdsbestek van twaalf maanden) moet hij een race uitzitten. Bij Vettel staat de teller inmiddels op negen.