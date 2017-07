'Dit is toch prachtige televisie?'

"Ik ben eigenlijk wel blij dat de huidige Formule 1-coureurs nog emoties blijken te hebben", aldus de Canadese wereldkampioen van 1997 in een gesprek met Autosport over het incident met Lewis Hamilton.

"Dat is goed en plezierig om te zien. We hebben twee mannen die vechten om de titel en boos op elkaar waren zonder dat er écht iets gebeurde. Wat is het probleem? Dit was toch prachtige televisie?"

Lees ook op telesport.nl:

- Hamilton: 'Hij heeft mijn nummer niet eens'

- VIDEO - Samenvatting volledig absurde F1-race

- Schorsing dreigt voor Vettel na clash met Hamilton

- Vettel ontkent opzettelijke botsing met Hamilton

- VIDEO - Vettel en Hamilton botsen opzettelijk

- Uitslag en stand F1

Bronvermelding Hollandse Hoogte Redacteur Jacques Villeneuve in gesprek met Sir Jackie Stewart.

"Het was niet helemaal netjes van Vettel", gaf Villeneuve toe. "Maar Lewis gaf hem natuurlijk wel een brake-test. Ik ben autocoureur geweest. Ik heb dit soort dingen ook meegemaakt. Als mij zoiets was overkomen, had ik hetzelfde gedaan als Vettel. Ik zie dit liever dan dat Hamilton over de boordradio aan Mercedes vraagt of zijn teamgenoot Valtteri Bottas Vettel wil ophouden, zoals later gebeurde. Dat is pas genãnt.”

Villeneuve denkt overigens niet dat de Duitser Hamilton echt een tik wilde uitdelen. "Sebastian had maar één hand aan het stuur. Als je zoiets wil doen, doe je dat met twee handen. Bovendien weet hij dat hij zijn banden kan beschadigen met zo'n actie."