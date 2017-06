Hamilton: 'Hij heeft mijn nummer niet eens'

Hamilton ziet op zijn beurt vooralsnog niets in een verzoeningspoging van de Duitser. ,,Hij heeft mijn nummer niet eens”, reageert hij. Om eraan toe te voegen dat hij het liever op de baan uitvecht. ,,Ik wil de resterende twaalf races van het seizoen allemaal winnen.”

Vettel ging zondag zwaar over de schreef in een safetycar-situatie. De Ferrari-coureur reed eerst achterop bij de leidende Hamilton. Volgens Vettel zou de Brit hem een brake-test hebben gegeven. De FIA concludeerde later uit alle racedata dat daar geen sprake van was. Verontwaardigd door de vermeende actie van Hamilton stuurde Vettel zijn auto echter langszij om vervolgens de Mercedes (ogenschijnlijk opzettelijk) in de flank te raken.

Hamilton, die meent dat Vettel zichzelf te schande heeft gemaakt, krijgt van alle kanten bijval. Volgens Christian Horner, de teambaas van Max Verstappen bij Red Bull Racing, had Vettel op het moment van zijn wraakactie een waas voor zijn ogen. ,,Hij was even de weg kwijt. Een straf was onvermijdelijk.”

Vettel ontsnapte doordat zijn actie (vooralsnog) slechts werd bestraft met een stop-and-go-penalty en drie strafpunten op zijn rijbewijs. Bij twaalf punten (in een tijdsbestek van twaalf maanden) moet hij een race uitzitten. Bij Vettel staat de teller inmiddels op negen.