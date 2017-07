Verstappen: 'Ik verwacht van ze dat alles tiptop is'

"Het is enorm balen als je in zo'n goede positie ligt en dan wéér uitvalt", zei Verstappen maandagavond bij Ziggo Sport.

"Tijdens de race heb ik - ondanks mijn eerdere problemen - niet aan nieuwe problemen gedacht. Er wordt nu onderzocht wat het probleem met de motor is geweest, maar deze motor lijkt nu wel klaar. Er kan een nieuwe ingezet worden."

Pure snelheid

"Qua pure snelheid gaat het het hele seizoen al goed", vervolgt Verstappen. "Maar qua punten scoren niet. De monteurs zitten er ook mee. Zij zijn ook dag en nacht in touw om alles in orde te krijgen en balen ook ontzettend als het dan niet goed gaat. Zij verwachten dat ik mijn best doe, maar ik verwacht van hen natuurlijk ook dat alles tiptop is."

De pechvogel was niet lang op het circuit van Bakoe gebleven. "Ik heb een half uurtje met mijn engineers de race nabesproken en daarna ben ik weggegaan. Of ik heb meegefeest rond de overwinning van Daniel Ricciardo? Wat denk je zelf...", liet Verstappen niets aan duidelijkheid te wensen over.