Ricciardo: 'Ik heb met Max te doen'

Met dank aan uitvalbeurten van onder andere Max Verstappen en Kimi Räikkönen, een stop-and-go penalty voor Sebastian Vettel, een loszittende hoofdsteun in de Mercedes van Lewis Hamilton, een lekke band bij Valtteri Bottas, vier safetycar-situaties, een regen aan gele vlaggen én ook nog een rode vlag stond na ruim twee uur racen Ricciardo op de hoogste trede van het podium. Het was voor Red Bull de eerste zege van het seizoen, voor Ricciardo zelf alweer zijn vierde podium op rij.

Tijdens de podiumceremonie, bijgewoond door president Aliyev en zijn vrouw, droeg de Australiër per abuis het petje van Max Verstappen, met onder andere het logo van zijn persoonlijke sponsor Exact aan de zijkant. Het was een vergissing vol symboliek. Want Ricciardo profiteerde op het uitdagende stratencircuit van Baku andermaal van het uitvallen van zijn jonge teamgenoot. De laatste vier races reed Verstappen steeds voor hem op het moment dat hij uitviel (Spanje, Canada, Azerbeidzjan) of dat een strategische beslissing in zijn nadeel uitpakte (Monaco).

„Ik heb met Max te doen, want hij is nu twee keer op rij buiten zijn schuld uitgevallen”, gaf Ricciardo even later toe. „Hij maakt een moeilijke periode door, terwijl ik juist geluk heb. Maar hij rijdt sterk. Dat ziet iedereen. En dat weet hijzelf ook. Max komt terug, dat weet ik zeker. We zullen elkaar blijven pushen.”

