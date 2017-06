Ecclestone ontwijkt vergelijking Senna en Verstappen

Samen met Flavio Briatore, de excentrieke Italiaan die een van de mensen was die de Grand Prix eerder naar Azerbeidzjan haalde, liet Ecclestone zich vanzelfsprekend zeer lovend uit over Baku.

Daarnaast kwam Max Verstappen ter sprake. „Max is een geel goede coureur, maar ook nog heel jong. Je kunt nu nog niet zeggen dat hij een van de grootste coureurs aller tijden is, maar hij is zeker wel één van de besten van dit moment”, stelde Briatore vast.

Op de vraag van de Azerbeidzjaanse vragenstelster of Max Verstappen beter is dan Ayrton Senna hield Ecclestone zich op de vlakte: „Andere tijden, andere auto’s, andere coureurs.”