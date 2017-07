Zo’n twee uur later, op het moment dat Daniel Ricciardo de champagne al lang en breed van zijn lijf had gespoeld, volgde alsnog een officiële reactie. Het ging in de race welgeteld twaalf ronden goed voor de Nederlander. Inmiddels rijdend in vierde positie en met alle uitzichten op meer was het weer die vermaledijde Renault-motor die de plannen van de Red Bull-coureur doorkruiste.

Max Verstappen viel in de twaalfde ronde uit.

De ogen spuwden vuur toen hij terug in de garage zijn helm had afgezet. En dat vuur zou voorlopig niet meer doven. „Max is een sportman. Hij wil meedoen met de besten. En dat kan hij. Dat laat hij iedere keer weer zien. Maar Max kan geen ijzer met handen breken. En dat maakt die frustratie zo groot”, vertelde Vermeulen later.

„Ik rijd de ballen uit mijn broek. Wat moet ik nou nog meer doen?”, had Max Verstappen tegen hem verzucht. Ook Vermeulen kon hem het antwoord niet geven.

