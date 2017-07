'Er zit wat moois in het vat voor Verstappen'

"Achteraf gezien hadden we hier eerste en tweede kunnen worden, want Max was snel genoeg om te winnen.”

Horner zei de frustratie van Verstappen heel goed te begrijpen. „Maar deze ervaring zal hem op termijn alleen maar sterker maken”, aldus Horner, die twee weken geleden na de uitvalbeurt in Canada al woorden van gelijke strekking sprak.

„Max zal ongeduldig zijn, maar het geluk komt vanzelf een keer zijn kant op. Daniel heeft al vier keer op het podium gestaan dit seizoen en won zelfs al een race, dus ik weet zeker dat er ook voor Max een mooi resultaat aan zit te komen. Het tij gaat keren.”

Daniel Ricciardo kan ook niet geloven dat hij heeft gewonnen.

Ricciardo

Over de race van Daniel Ricciardo, door een crash in de kwalificatie op zaterdag gestart vanaf P10, kon Horner niet anders dan laaiend enthousiast zijn. „De omstandigheden zaten hem mee, dat is duidelijk, maar hij heeft het fantastisch gedaan.Nee, het kan de wrange nasmaak van het uitvallen van Max niet helemaal wegspoelen.”

Red Bull-topman Helmut Marko en teambaas Christian Horner.

Vanzelf

Ook Red Bull-topman Helmut Marko voelde na afloop mee met de Limburger, die dit seizoen achtervolgd wordt door rampspoed. „Pure pech”, sprak de Oostenrijker. Ook hij meent dat het een kwestie van tijd is dat ook Verstappen weer op het podium staat. „Hij heeft Daniel steeds verslagen, maar die staat op het podium en wint. Max moet gewoon zo doorgaan, dan komt het vanzelf.”