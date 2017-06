Schorsing dreigt voor Vettel

Als Vettel zich over twee weken bij de Grote Prijs van Oostenrijk weer misdraagt, moet hij de daaropvolgende race in Groot-Brittannië missen.

Wie in een jaar tijd twaalf strafpunten krijgt, moet één wedstrijd aan de kant blijven. Na de GP van Oostenrijk vervallen voor Vettel de twee strafpunten die hij een jaar geleden kreeg in Groot-Brittannië.

De Duitse coureur van Ferrari botste zondag in Bakoe tijdens een safetycarfase achterop de Mercedes van de leidende Lewis Hamilton. Vettel dacht dat de Brit expres had geremd en reageerde woest. Hij ging naast Hamilton rijden en stuurde even opzij, waarbij de wielen van beide bolides elkaar raakten.

Bronvermelding AFP Redacteur Sebastian Vettel rijdt langs Lewis Hamilton.

De Duitser moest voor straf tien seconden stilstaan in de pits. Toch eindigde hij nog voor Hamilton op de vierde plaats. "Hij gedroeg zich schandalig'', zei de Brit over Vettel. "Denk eens aan alle kinderen die de race op tv hebben gekeken, die zagen dit gedrag van een viervoudig wereldkampioen. Hij heeft zichzelf te schande gemaakt.''