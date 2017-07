De Vries hoopt dat Alonso nog jaartje bij McLaren blijft

,,Dat wordt dan mijn shot. En in 2019 komt er dan normaal gesproken bij McLaren een plekje vrij. Dat zou voor mij het ideale scenario zijn.”

Bij De Vries (22) is het vertrouwen terug. Na zijn overwinning in de sprintrace in Monaco stond de coureur uit het talentenprogramma van McLaren zaterdag in Bakoe weer op het podium. Ditmaal als tweede, achter de Franse winnaar Charles Leclerc.

,,De snelheid was er al vanaf het begin van het seizoen, maar alles eromheen moest vervolgens nog wel op zijn plaats vallen. Ik was overtuigd dat we met de afstelling van de auto een bepaalde richting op moesten en dat werpt nu zijn vruchten af. We hebben de starts, de pitstops én de racesnelheid verbeterd”, stelt De Vries, die dit seizoen deel uitmaakt van Team Rapax, sinds jaar en dag een middenmotor in de talentenklasse.

De sprintrace van gisteren eindigde wel in een deceptie voor De Vries. Vanaf P7 rukte hij knap op naar P2 en een nieuwe podiumplaats lag binnen handbereik totdat zijn motor stilviel. In het F2-kampioenschap bezet de coureur uit Sneek na acht van de 22 races de zevende plaats met 45 punten. Leclerc leidt (122 punten).

Tussen zijn eigen races door is De Vries intensief betrokken bij het Formule 1-team van McLaren. Later deze maand is hij ter ondersteuning van het team van de partij tijdens de F1-test in Hongarije in de week na de GP en verder brengt hij veel tijd door op de fabriek in het Britse Woking. ,,Ik overweeg zelfs komend jaar naar Engeland te verhuizen met het oog op de toekomst”, zegt hij.