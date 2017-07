WTCC-coureur Catsburg pakt punten, maar verliest WK-leiding

Met een vijfde plaats in de Openingsrace en een vierde plaats in de Hoofdrace op het Portugese Circuito International de Vila Real heeft Nicky Catsburg veel punten gescoord in het FIA World Touring Car Championship. Toch werd de Volvo-fabriekscoureur uit Amersfoort van de koppositie in de WK-stand gestoten door de lokale favoriet Tiago Monteiro.