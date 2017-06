Verstappen wederom stilgevallen

Met nog tien minuten te gaan hield de auto van de 19-jarige Nederlander er plotseling mee op. Verstappen kon niets anders doen dan uitstappen en per scooter terug naar de pitstraat rijden.

Op vrijdag maakte hij nog indruk door in beide oefensessie de snelste tijd te rijden - al eindigde Verstappen in de slotfase wel vrij hard in de muur na een spin. Desondanks was de Nederlander zelf ook positief verrast met het tempo.

Tijdens de afgelopen Grand Prix van Canada had de Limburger ook al pech toen zijn auto na zo'n tien ronden de geest gaf door een kapot Renault-motoronderdeel.