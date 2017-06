Sterk optreden van Formule 2-coureur De Vries

De Nederlander gaf daarmee een sterk vervolg aan zijn eerste Formule 2-overwinning vier weken geleden op het stratencircuit van Monaco. Toen betrof het echter de kortere sprintrace waarbij hij vanaf de eerste startrij vertrok.

Nu startte de Nederlandse McLaren-juniorcoureur in Azerbeidzjan als vierde, om na een goed optreden als tweede over de eindstreep te komen van de hoofdrace in de Formule 2-klasse. Charles Leclerc uit Monaco won de wedstrijd, die in de slotfase vroegtijdig werd stilgelegd na een crash van Sean Gelael, waardoor de doorgang geblokkeerd werd.