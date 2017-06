Weer rode vlag door F1-crash in Bakoe

Nadat Sergio Pérez zijn Force India in de eerste vrije training tegen de muur zette, was het in de tweede heat Jolyon Palmer. De Britse Renault-coureur verremde zich en schoot met het rechtervoorwiel tegen de wand.

De sessie werd direct stilgelegd om de auto af te kunnen voeren. De voorvleugel en voorwielophanging waren zwaar beschadigd, Palmer kon ongedeerd uitstappen.

Max Verstappen voerde op dat moment het tijdschema aan, de Nederlander van Red Bull was met 1.43,362 de snelste man op de baan.