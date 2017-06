'Ze maakte er bij Sauber een enorme puinhoop van’

Kaltenborn kwam vooral twee jaar geleden in opspraak met ’Saubergate’, toen bleek dat zij voor de twee beschikbare stoeltjes liefst vier rijders contracten had laten tekenen, onder wie Giedo van der Garde. De laatste stapte naar de rechter, die hem in het gelijk stelde. Om de noodlijdende renstal niet om te laten vallen én omdat er inmiddels sprake was van een onwerkbare situatie, nam hij uiteindelijk genoegen met een stevige afkoopsom van circa 17 miljoen euro.

„Ik denk dat het goed is voor de toekomst van het team dat ze eindelijk afscheid van Kaltenborn hebben genomen. Ze heeft geprobeerd het team te redden, maar laten we eerlijk zijn, ze heeft er een enorme puinhoop van gemaakt”, reageert Van der Garde op het vertrek van Kaltenborn. „Hoe zij handelde, dat was niet best. Niet alleen ten opzichte van mij, maar ook ten opzichte van jongens als Adrian Sutil, Nico Hülkenberg en Robin Frijns. Ik denk dat ze uiteindelijk op haar totale aanpak is vastgelopen binnen het team. Door haar zijn ook veel goede mensen vertrokken. Voor de geloofwaardigheid van het team, die de afgelopen jaren een enorme klap heeft gekregen, is het goed om nu een nieuwe start te maken. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.”

Dit jaar rijden de Zweed Marcus Ericsson en de Duitser Pascal Wehrlein voor Sauber.