Hülkenberg komt naar Nederland

Hülkenberg, die vanwege zijn Nederlandse moeder vloeiend Nederlands spreekt, ging 122 keer van start voor een Grand Prix in de koningsklasse van de autosport.

In totaal verzamelde hij 380 punten. Nog nooit stond hij echter op het podium. Op dit moment bezet Hülkenberg, die in 2008 debuteerde, de 11e plaats (18 punten) in de WK-stand.

Voor zijn periode bij Renault kwam hij uit voor Williams, Sauber en Force India. De Duitser behaalde titels in de GP2, A1GP, Formule 3 en de 24 Uren van Le Mans.

De GAMMA Racing Days vinden plaats op zaterdag 5 en zondag 6 augustus.