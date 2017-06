Teambaas Red Bull: 'Renault geeft niet op'

"Ik geloof niet dat Renault het voor dit jaar al heeft opgegeven'', liet hij woensdag weten in een interview op Formula1.com. "Dat hebben ze ons zelf verteld. Dus we blijven daar scherp opletten.''

Horner reageerde op recente uitlatingen van Renault, dat Red Bull dit seizoen in de Formule 1 niet meer op een grote update van de motor hoeft te rekenen. Wel stelde de Franse fabrikant dat het voor elke race enige verbeteringen zou doorvoeren.

Bronvermelding AFP Redacteur Teambaas Christian Horner van Red Bull overlegt met Max Verstappen.

Verstappen

Die opmerking leidde maandag tot een kribbige reactie bij Verstappen, die een dag eerder tijdens de Grand Prix van Canada op een kansrijke positie moest uitvallen door een accuprobleem.

"Er waren wel updates beloofd, maar er zijn er weinig gekomen. Dat is enorm balen. Ik maak me zorgen, ook richting volgend jaar'', zei de negentienjarige Limburger.

Pushen

"Dit is een besluit van Renault'', benadrukte Horner. "Of ik verrast was? Niets kan me tegenwoordig nog verrassen. We pakken alles aan als het kan. Liever eerder dan later. We wisten dat het voor Montreal een moeilijk verhaal zou zijn, evenals voor de twee races erna in Azerbeidzjan en Oostenrijk. Er verandert eigenlijk niks voor ons. We zullen blijven pushen en het was goed te zien dat we in de laatste drie GP-races goede progressie hebben laten zien'', doelde hij vooral op de drie derde plaatsen op rij voor de Australiër Daniel Ricciardo.