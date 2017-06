Hamilton blij met 'rechtse hoek' naar Ferrari

Hamilton ging van begin tot eind aan de leiding. Ploeggenoot Valtteri Bottas eindigde als tweede. "Het was de eerste keer dit seizoen dat we eerste en tweede werden. Daarmee was het het krachtigste weekend dat we hebben gehad, we hebben er het maximale uitgehaald", zei hij tegenover The Guardian.

"Als Ferrari ons dit aandoet, zou het een klap zijn. Het is als een rechtse hoek. Ik hoop dat we dit gedurende het seizoen kunnen voortzetten. Hopelijk zijn we aan het einde net zoals Floyd Mayweather", lachte de 32-jarige Hamilton.