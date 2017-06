VIDEO - Alonso verwerkt verdriet tussen fans

De Spaanse coureur leek zondag in de Grote Prijs van Canada op weg naar het eerste WK-punt dit seizoen van de zo geplaagde Britse renstal, tot de Honda-motor vlak voor de finish weer eens stuk ging. Alonso verwerkte zijn verdriet tussen de fans op de tribune waarvoor zijn bolide stilviel.

"De steun in Canada is geweldig en daarom wilde ik de fans iets teruggeven. Eigenlijk was het plan om mijn handschoenen het publiek in gooien, maar ze zaten iets te ver weg. Daarom besloot ik maar over het hek te klimmen en de tribune op te gaan'', zei de 35-jarige Spanjaard.

"Natuurlijk ben ik gefrustreerd en verdrietig, maar het gaat niet alleen om dat gemiste WK-punt. Ik vind het ook heel teleurstellend voor alle jongens van het team die dag en nacht zo hard werken om de auto beter te maken.''

Het probleem van McLaren ligt vooral bij de motoren van Honda, die lang niet snel genoeg zijn en bovendien onbetrouwbaar blijken.