'Tijd van Verstappen komt nog wel'

"Max kende een ongekende start. Hij startte als vijfde, maar lag na de eerste bocht al tweede. Na de voege safety car-situatie zag hij er bij de herstart zeer competitief uit. Helaas sputterde de auto tegen en was zijn race plots over. Dat is heel vervelend voor Max, maar ik weet zeker dat zijn tijd nog komt."

De eenvoudig Grand Prix-winnaar viel tijdens de laatste vijf races drie keer uit en staat op dit moment - zonder dat hij er eigenlijk wat kan doen - zesde, achter zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër heeft de laatste tijd de wind in de rug en finishte de afgelopen drie races als derde.

"Daniel heeft ondanks flinke druk van de Force India-coueurs en Sebastian Vettel van Ferrari geen fouten gemaakt en pakte een prachtige podiumplaats voor ons. Het was alleen ontzettende balen dat we Max in de elfde ronde kwijtraakten", aldus Horner.

