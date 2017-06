'Max deed het echt niet met opzet'

"Die voorvleugel is niet vanzelf van mijn auto af gevallen, dat kwam wel door Max", aldus Vettel na afloop van de Formule 1-race in Montréal, waarin hij - mede omdat de Duitser gelijk al naar binnen moest voor reparatiewerkzaamheden - vierde werd.

"Maar Max deed dat echt niet met opzet, de kans op een lekke band is daarvoor veel te groot bij zo'n actie. Het was alleen wel pech voor mij. We gingen na de start met drie auto's naast elkaar de echte bocht in en dat werkt niet."

De Nederlander zelf had even later nog veel meer pech. Na tien ronden op een indrukwekkende tweede plek te rijden, gaf het hybridesysteem van zijn Red Bull-bolide de geest en viel Verstappen uit.