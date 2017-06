Hamilton oppermachtig naar zege

De Britse Mercedes-coureur leidde de wedstrijd soeverein voor teamgenoot Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo werd derde, nadat zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen de strijd al na tien ronden moest staken door een elektronisch probleem met de aandrijflijn.

Start

Bij de start was Verstappen nog wel zo goed weg: na enkele bochten reed hij al op de tweede plek. Zijn oude teamgenoot Carlos Sainz (Toro Rosso) crashte door een domme fout en schakelde daarbij ook de Williams van Felipe Massa uit, waarna de race even werd geneutraliseerd met een safety car.

Bij het ingaan van de elfde ronde sloeg het noodlot toe voor de Nederlander: plots wilde zijn Red Bull-bolide niet meer rijden. Verstappen kon niets anders doen dan zeer gefrustreerd uitstappen, terwijl tijdelijk een virtuele safety car werd ingesteld.

Strijd

De strijd om de podiumplaatsen ging echter onverminderd voort, na het uitvallen van Verstappen echter tussen zijn teamgenoot Ricciardo en de Force India's van Perez en Ocon - die fel met elkaar streden. Hamilton reed onbedreigd aan de leiding, Bottas kon het grootste deel van de tijd volgen op P2.

Daarachter reed Vettel, gehinderd door wat schade aan zijn auto uit de beginfase. De Duitser maakte een extra pitstop voor nieuwe banden van de snelste soort in een ultieme poging om zich nog in de topvijf te kunnen mengen, waar hij ook in slaagde door vierde te worden.

Drama en show

In de slotfase viel Fernando Alonso nog uit door een probleem met de Honda-motor van zijn McLaren. Hij stal vervolgens echter de show door het publiek in te lopen om de fans aandacht te geven.

Hamilton wist uiteindelijk onbedreigd de race te winnen, voor teamgenoot Bottas en Ricciardo.