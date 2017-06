Renault: 'Geen grote update dit jaar'

Dat zegt Cyril Abiteboul, de chef van Renaults sportafdeling, tegenover de officiële website van het hoogste autosportklasse.

Upgrade

"Red Bull heeft zelf aangegeven dat er een upgrade zou komen in Baku (waar over twee weken de Grand Prix van Azerbeidzjan wordt verreden, red.)", zegt de Fransman.

"Vorig jaar waren er hoge verwachtingen van een upgrade die ook impact had. Maar dat kunnen we niet elk jaar doen. Nu komen we elke race met kleine verbeteringen. Er is echter geen ei van Columbus. Maar voor welke wedstrijd zal de motor betrouwbaarder gemaakt worden."

Verstappen

De relatie tussen de renstal van Red Bull en Renault, dat zelf ook een fabrieksteam heeft, verloopt de laatste jaren moeizaam. Volgens Red Bull ligt het snelheidsverschil met koplopers Mercedes en Ferrari voor een groot deel aan de Franse krachtbron in de bolides van Max Verstappen en Daniel Ricciardo.

Abiteboul: "De volgende grote upgrade komt pas volgend jaar. Dan hebben we een volledig nieuw concept dat verschil zal maken. Maar dat is dus pas in 2018."