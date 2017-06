Prachtig eerbetoon aan Hamilton en Senna

De Brit veroverde in Montréal voor de 65e keer in zijn carrière pole position in de Formule 1 en evenaarde daarmee zijn idool Ayrton Senna. Als aandenken kreeg hij op het circuit, vlak voor een volgepakte tribune, van de familie van de Braziliaanse racelegende een originele helm die ooit door Senna was gedragen in een race.

"Ik sta te trillen, ik ben sprakeloos'', zei Hamilton, die zichtbaar geroerd was. "Voor velen van jullie was Ayrton zijn favoriete coureur, voor mij ook. Hij heeft me geïnspireerd tot waar ik nu ben. Het is een grote eer om dit van hem te krijgen'', aldus de Brit, die de geel-groene helm daarna uit het plexiglas haalde en liefkozend een kusje gaf.

Hamilton heeft alleen Michael Schumacher nog voor zich. De Duitser, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, veroverde 68 keer de eerste startplaats.