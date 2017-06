Mercedes moet wennen aan nieuwe situatie

Zo snel kan het dus gaan. Na zes Grand Prixs dit seizoen is de verhouding Ferrari-Mercedes weliswaar 3-3, qua vertrouwen en constantheid is het verschil dermate groot in Italiaans voordeel. Niet voor niets is de voorsprong van leider Sebastian Vettel op Hamilton opgelopen tot 25 punten.

Het zal knagen aan drievoudig wereldkampioen Hamilton, die de titel vorig jaar al moest afstaan aan zijn toenmalige teamgenoot Nico Rosberg. Teambaas Toto Wolff heeft de best verdienende coureur van het veld inmiddels al op het hart gedrukt dat niet hij, maar Vettel de favoriet is. Een nieuwe situatie die Wolff en Hamilton tegen wil en dank moeten accepteren.

"Wij zijn de underdog”, stelt Hamilton klip en klaar. "Ferrari is op dit moment gewoon het snelst. Zo eerlijk moeten we zijn. Zij zijn de favoriet.”

De Ferrari van Sebastian Vettel.

Het voorheen zo ongenaakbare Mercedes kampt dit jaar ontegenzeggelijk met meer problemen in de zoektocht naar de juiste afstelling. Hamilton worstelde in Rusland en Monaco met zijn W08, die veel minder constant presteert dan de Ferrari-auto’s. De Duitse degelijkheid legt het momenteel dus af tegen de Italiaanse klasse. Ter vergelijking: vorig jaar stonden Rosberg of Hamilton 19 van de 21 keer op het hoogste ereschavot.