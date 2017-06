'Verstappen is gewoon te vroeg begonnen'

Nu, twee jaar later, staat dat moment hem nog helder voor de geest. De woorden Canada en Verstappen zijn gevallen en Massa is los. "Max maakte in Monaco een fout”, is de man uit São Paulo nog steeds niet van plan om in te binden. "Ik maakte ook veel fouten in mijn eerste jaar. Dat is voor Max niet anders. Hij is gewoon te vroeg begonnen in de Formule 1. Dat vind ik nog steeds. Sommige dingen in zijn eerste jaar gebeurden puur vanwege zijn leeftijd.”

Ze wonen nota bene in hetzelfde complex in Monaco, maar door één deur kunnen Massa en Verstappen dus niet altijd. Dit jaar was de Nederlander nog laaiend, omdat hij vond dat de vicewereldkampioen van 2008 hem blokkeerde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. Het volgende relletje was geboren, ook omdat Verstappen zei dat ’met een Braziliaan toch niet veel te bespreken is’. De Red Bull-coureur bood er later zijn excuses voor aan, maar Massa had tussendoor natuurlijk al de mogelijkheid aangepakt om – zogenaamd namens alle Brazilianen – terug te slaan.

"Ruzie wil ik het niet noemen. Ik heb zelf alleen gereageerd op zijn woorden. Geloof me, er zijn verder echt geen problemen tussen ons. Die heb ik met niemand. Max heeft laten zien dat hij een geweldige coureur is, een groot talent. Hij heeft al erg veel bewezen.”

