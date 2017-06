F1-topman staat voor lastige situatie

Het verhogen van het aantal inhaalacties zonder kunstgrepen (zoals het huidige DRS) is voor hem prioriteit, evenals het verkleinen van het gat tussen topteams Ferrari, Mercedes en Red Bull vergeleken met de rest van het deelnemersveld.

Geluk

"We hebben het geluk dat die eerste twee teams zo fel tegen elkaar strijden", stelt Brawn tegenover internationale media tijdens het huidige raceweekeinde in Canada.

"Maar er is werk te doen om die spanning te consolideren richting de toekomst. We moeten goed naar de gelijkwaardigheid kijken. Daarom hebben we nu een werkgroep opgezet om te kijken hoe we de aerodynamica van de huidige auto's kunnen verbeteren voor betere races."

De oud-collega van Michael Schumacher, waarmee Brawn werkte bij Benetton, Ferrari en Mercedes, stelt bovendien dat de Formule 1 te maken heeft met een lastige situatie. Omdat de ontwikkeling van productieauto's steeds meer draait om elektrisch en autonoom rijden, is het maar de vraag hoe de hoogste autosportklasse daarmee te rijmen valt.