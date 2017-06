'Ontwikkeling bij Red Bull gaat nu beter'

Hoewel het raceteam van de energiedrankfabrikant nog steeds snelheid mist ten opzichte van Ferrari en Mercedes, meent Ricciardo dat de verbetering van zijn raceauto nu beter verloopt dan aan het begin van het seizoen.

"De feedback van Max en mij is nu consistenter en beter zichtbaar in de meetgegevens van de auto", legt de Australiër uit. "Dat geldt pas voor de laatste paar races. Dus we weten nu beter welke kant we op moeten met de ontwikkeling. We weten nu dus pas echt waar we mee bezig zijn."

Ook Verstappen stelt dat de balans binnen de renstal nu beter voor elkaar is dan voorheen. Zo weet Red Bull Racing nu beter welke nieuwe onderdelen er gebruikt kunnen worden - zoals de T-vorige vleugel op de motorkap, die in Monaco voor het eerst gebruikt werd en ook in Canada dit weekeinde gemonteerd wordt.