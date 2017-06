Hamilton en Alonso waarschuwen F1-eigenaar

De huidige eigenaar van de hoogste autosportklasse, mediabedrijf Liberty Media, heeft de intentie uitgesproken om meer races op de F1-kalender te zetten, tot een aantal van 25.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso sprak zich eerder al uit als fel tegenstander van dat plan - als het doorgaat, stopt hij met racen. Hij herhaalde die mening voor de media in Canada: "Toen ik begon vijftien geleden, hadden we zestien GP's. Het zijn er steeds meer geworden, nu hebben er we twintig en dat is echt wel genoeg. We hebben drukke levens met alle verplichtingen tussendoor. Bij 25 GP's gaat de kwaliteit van leven van ons coureurs echt achteruit, en dat is me nu teveel waard."

Collega en drievoudig kampioen Lewis Hamilton, die onlangs tot de populairste F1-rijder (gevolgd door Alonso) werd verkozen in een groot fanonderzoek, sluit zich daarbij aan: "Ik heb er nog niet zoveel over nagedacht, maar snap wat Fernando bedoelt en ben het eigenlijk wel met hem eens."