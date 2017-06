Wehrlein krijgt groen licht voor Canada

Wehrlein kwam in een van de nauwe bochten in Monaco in aanraking met de McLaren van Jenson Button. Het leidde tot een curieus beeld. De bolide van Wehrlein werd door het linkervoorwiel van Button opgetild en op zijn kant geduwd, met de cockpit tegen de vangrail. De Duitse coureur kon daardoor niet op eigen kracht uit zijn auto klimmen.

Even werd gevreesd dat de Duitser wederom schade aan zijn rug had. Begin dit jaar liep Wehrlein een rugblessure en enkele gebroken halswervels op bij een crash in Miami. Hij moest daardoor de eerste twee grands prix van dit seizoen overslaan.