Teambaas: Mercedes is nu de underdog

Mercedes domineerde de vorige drie seizoenen met wereldtitels voor Lewis Hamilton (twee keer) en Nico Rosberg en liefst 54 zeges in 64 grands prix. Dit seizoen wist Hamilton weliswaar twee keer te winnen en nieuwkomer Valtteri Bottas één keer, maar Sebastian Vettel heeft de mannen van Mercedes al drie keer afgetroefd. De Duitser leidt ook fier in het kampioenschap.

,,We zijn dit seizoen wisselvallig en Ferrari is vanaf de eerste race al goed. Wij moeten nu in de achtervolging, dat is de nieuwe realiteit'' , aldus Wolff.