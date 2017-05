Alonso verbaast zichzelf in Indy 500

De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 verraste vriend en vijand, maar vooral zichzelf met zijn optreden op de 'Oval' van Indianapolis. De Spanjaard reed zelfs aan de leiding van de beroemde autorace, toen een kapotte motor met nog twintig van de tweehonderd ronden te gaan zijn race voortijdig beëindigde.

"Ik wilde mezelf hier bewijzen en uitdagen. Ik wist wel dat ik de snelste van iedereen kan zijn in een Formule 1-wagen, maar niet dat ik ook de snelste van iedereen kan zijn in een Indycar'', liet de Spanjaard weten na de race, die de Japanner Takuma Sato won.

Bronvermelding EPA Redacteur De bolide van de Spaanse coureur.

Alonso koos ervoor de Grand Prix van Monaco over te slaan en voor het eerst van zijn leven de supersnelle bolides uit de Amerikaanse raceklasse te beproeven. ,,Ik had in Monaco hooguit vijfde of zesde kunnen worden. Dat is niet te vergelijken met wat ik in Indianapolis heb meegemaakt. Ik heb Monaco niet gemist.''

Zijn uitstapje was eenmalig. Alonso stapt op 11 juni weer in de bolide van McLaren voor de Grand Prix van Canada.