'De volgende keer zit het voor Max misschien mee'

Toch kon de Brit zich de frustratie van Max Verstappen levendig voorstellen. De Limburger was tijdens en na de race woedend om de gekozen pitstopstrategie die voor hem nadelig uitpakte en die bovendien zijn teamgenoot Daniel Ricciardo indirect aan een podiumplaats hielp.

"Beide rijders hebben hier te maken gehad met wisselend geluk. Daniel had zaterdag in de kwalificatie pech door verkeer in zijn snelle ronde en voor Max verliep de race anders dan hij hoopte. Hij reed voor Daniel, dus we gaven Max de minst riskante strategie en riepen hem eerst naar binnen. Dat pakte verkeerd uit, maar zoiets gebeurt soms. De volgende keer zit het voor hem misschien mee.”