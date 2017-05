Verstappen mist podium door teamstrategie

De Nederlander had uitzicht op het podium, maar daar ging een streep doorheen nadat teamgenoot Daniel Ricciardo hem passeerde door een gunstigere pitstopstrategie van Red Bull.

Sebastian Vettel wist halverwege de race de leiding af te pakken van Ferrari-teamgenoot Kimi Räikkönen, eveneens middels een gunstigere pitstop. Ricciardo werd derde, Valtteri Bottas (Mercedes) vierde. Diens teamgenoot Lewis Hamilton finishte als zevende.

Start

Bij aanvang van de race kwam iedereen prima weg. Verstappen wist zijn vierde plek de behouden, net als de rest van de toptien. De hele eerste helft van de race bleef het veld nagenoeg gelijk door het prinsdom rijden. Het enige moment van drama was de uitvalbeurt van Nico Hülkenberg, toen de versnellingsbak van zijn Renault het begaf.

In ronde 33 maakte Verstappen als eerste van de topvijf een pitstop voor nieuwe banden. De wissel duurde net wat te lang, waardoor de 19-jarige Limburger geen tactisch voordeel kon behalen. Ricciardo dook na een stel snelle ronden later naar binnen en wist niet alleen Verstappen, maar ook Bottas te verschalken. Dit tot grote irritatie van de Nederlander, zoals te horen over de teamradio.

Leiding

Datzelfde wist Vettel te doen bij zijn teamgenoot Räikkönen, waardoor de Duitser halverwege de wedstrijd de leiding veroverde. Zo'n vijftien ronden voor het einde kwam de safety car op de baan nadat Pascal Wehrlein met zijn Sauber op z'n kant was beland door een botsing met de McLaren van Jenson Button. Verstappen maakte snel een pitstop voor nieuwe banden.

Direct na de hervatting belandde diens teamgenoot Stoffel Vandoorne in de wand, al hoefde de race niet opnieuw stilgelegd te worden. Ricciardo, Bottas en Verstappen konden daardoor dicht bij elkaar blijven strijden om de derde plek, al veranderde de slagorde in de topzeven niet meer tot het vallen van de finishvlag.