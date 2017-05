Ricciardo haalt hard uit naar Red Bull

Volgens Daniel Ricciardo stuurde Red Bull hem in de slotfase van de tijdrit op zaterdagmiddag op het verkeerde moment de baan op, waardoor hij last had van andere deelnemers en geen goede snelle ronde kon rijden. Hij kwalificeerde zich als vijfde, een halve seconde achter Max Verstappen en liefst 0,8 seconde van pole-sitter Räikkönen.

"Ik weet niet waarom we zo lang gewacht hebben. Dit is echt gewoon een domme, rare fout. Misschien mis ik iets, maar dit is zo duidelijk en basaal. Juist hier in Monaco, waar de kwalificatie allesbepalend is. Ik had veel beter kunnen doen dan de vijfde plek. Het is zo frustrerend, ik ben totaal niet blij."

De race in het prinsdom begint zondag om twee uur.