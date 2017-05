'Realistische' Verstappen wil Monaco-vloek doorbreken

"Hier ben ik wel gelukkig mee. Je moet realistisch zijn: de Ferrari's en Mercedessen zijn gewoon sneller, dus dit was een prima kwalificatie", aldus Verstappen na afloop van de kwalificatie voor de camera van Ziggo Sport.

"Ik ga gewoon proberen een goede start te maken en dan zien we wel. Ik moet gewoon uit de problemen blijven. De auto's voor ons zijn redelijk snel en haal je niet zomaar even in. Aansluiten wordt al lastig, dus we moeten een goede start hebben en de race uitrijden."

Tegenover de internationale media benadrukte de 19-jarige Limburger van Red Bull dat hij de race op zondag vooral graag wil uitrijden - na uitvalsbeurten de afgelopen twee jaar: "Het podium is misschien dichtbij, maar ik wil finishen. Die vloek moet weg!"