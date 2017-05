Patrouille in pitstraat van Monaco

"De beveiliging op het circuit is inderdaad strenger dan voorheen", bevestigt Matteo Bonciani, het hoofd Formule 1-communicatie van de FIA, het overkoepelende orgaan. "Met de recente aanslag in Manchester heeft dat niet zozeer te maken, het was daarvoor al bepaald. In Frankrijk is iedereen heel waakzaam. De gebeurtenissen in Parijs en Nice hebben hier echt een enorme impact gehad."

Verdere details willen de FIA en organisator ACM, Automobile Club de Monaco, omwille van de veiligheid niet geven. Het is duidelijk dat alle autoriteiten op scherp staan. De terreurdaad in de Manchester ArenA, alle coureurs rijden deze week met #Manchester op hun bolide, heeft alle bellen weer doen rinkelen. Voor de zoveelste keer. De aanslag in april op de spelersbus van Borussia Dortmund, vlak voor het Champions League-treffen met AS Monaco, ligt in deze regio logischerwijs ook nog vers in het geheugen.

Verstappen: 'Nergens last van'

De extra beveiligingsmaatregelen op en rond het circuit van Monaco gaan aan Max Verstappen voorbij. "Ik heb er niets van gemerkt", zegt de coureur van Red Bull Racing, die gisteren op zijn vrije dag tijd maakte voor zijn fans. "Ik heb er ook weinig aan om over zulke zaken veel na te denken. Dat moet je sowieso niet doen."

Ook buiten het circuit merkt Verstappen (19) naar eigen zeggen weinig van de toegenomen politiemacht. "Ik heb nergens last van. Ik ga dan ook naar het circuit over het water, bijvoorbeeld in de jetski. Ik hoef niet in de stad te komen."