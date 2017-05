Verstappen vermaakt iedereen in Monaco

Het is geen geheim dat de 19-jarige Limburger ervan houdt om met een jetski te keer te gaan op het water. Ook op de traditionele vrije vrijdag voor de F1-deelnemers in Monaco kon Verstappen zich uitleven in de haven van het prinsdom.

Hij maakte echter ook tijd voor anderen. Zoals voor een groep zieke kinderen van het goede doel Starlight, die in de paddock mochten rondkijken en onder meer de gelegenheid kregen om met Max te praten, zijn handtekening te krijgen en op de foto te gaan.

Ook voor andere leden van het publiek werd er gelegenheid gegeven om even dichtbij de Nederlander te komen. Tijdens een handtekeningensessie met zijn collega's in de pitstraat was hij een van de meest geliefde aanwezigen.