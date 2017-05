Verstappen: 'Je kan nu zo het hek in gelanceerd worden'

„Laat ik dit keer maar proberen uit de muren te blijven”, zegt hij koeltjes in het Energy Station van Red Bull en zijn oude team Toro Rosso, die aan het water een terrein hebben opgebouwd waar de gemiddelde strandtent jaloers op zou zijn. „Ik moet geleidelijk in het ritme komen. En in het midden blijven rijden natuurlijk, dan komt het vanzelf goed… Ik voel me prima in de auto, zelfvertrouwen is hier heel belangrijk. Van vorig jaar heb ik veel geleerd.”

Het stratencircuit in Monaco, op een paar kilometer van zijn appartement in Fontvieille, is bij uitstek de plek waar het aankomt op details. Millimeterwerk dus. Een klein foutje en je parkeert je bolide in de vangrail.

„Geloof me, daar wil je niet in zitten. Dat heb ik dus al een paar keer uitgetest. Zoals vorig jaar in de kwalificatie, toen ik een bocht onderschatte”, steekt Verstappen knipogend de hand in eigen boezem.

Tijdens de vrije trainingen – Verstappen noteerde ondanks het nodige ongemak de derde en zesde tijd – werd hij voor het eerst geconfronteerd met een nieuwe ’vijand’: een gele verhoging naast de kerbstones, vlakbij het zwembad. „Laat ik daar maar van afblijven. Je kan nu zo het hek in gelanceerd worden, maar een ophanging kan ook afbreken.”