Ferrari en Mercedes snappen groot verschil niet

De Duitse Ferrari-coureur was met afstand de snelste man in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco, met een tijd van 1.12,720. Daarmee was Vettel al zo'n halve seconden sneller dan zijn tegenstanders van Red Bull en Toro Rosso, maar vooral zijn rechtstreekse concurrent van Mercedes kwamen snelheid tekort: Hamilton ging zo'n 1,2 seconde minder snel in z'n beste rondje.

"Ik snap niet wat er gebeurd is, zo raar", aldus Vettel. "Er is vast een reden voor en zaterdag zijn ze vast weer zeer dichtbij, net als Red Bull."

Hamilton

Volgens Hamilton had het vooral te maken met de banden. De Britse Mercedes-coureur is blij dat in Monte Carlo de vrijdag een rustdag is, zodat zijn engineers extra onderzoek kunnen doen naar het gebrek aan tempo.

Wel is hij te spreken over de manier waarop de snellere, agressiever ontworpen Formule 1-auto's zich voor het eerst laten besturen op het stratencircuit: "Er is zoveel meer grip. Misschien is het wel gemakkelijker dan voorheen, echt geweldig. De extra breedte maakt niet uit - het is net als de overgang van een gewone auto naar een SUV, dus het went wel."