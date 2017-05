Verstappen voorspelt zware klus voor Button

Button bereidde zich alleen in de simulator voor op zijn eenmalige comeback. "Als Jenson dat op die manier wil doen, dan is dat prima. Het is zijn keuze. Ik kan er niet over oordelen. Ik zit niet in dezelfde positie en heb niet zoals hij zeventien jaar race-ervaring”, aldus Max Verstappen.

"Het trainen in een simulator is belangrijk in de voorbereiding, maar de sensatie van rijden in de echte auto is heel anders, onder andere vanwege de G-krachten die op je lijf drukken.”

Limiet

Voor Button is het donderdag tijdens de vrije trainingen in Monaco de eerste keer dat hij daadwerkelijk plaatsneemt achter het stuur van de nieuwe 2017-bolide, die aanzienlijk breder is dan haar voorganger.

Verstappen (l) en Button in 2009.

Verstappen daarover: "Ik denk dat dat voor hem het moeilijkste wordt. Om de limiet te vinden van een auto waar hij nog niet eerder in gereden heeft. Juist op dit circuit is zelfvertrouwen belangrijk.”

Indy 500

Verstappen liet overigens weten zondagavond – na afloop van zijn eigen race – thuis in zijn appartement in Monaco de Indy 500 te willen kijken op televisie. Fernando Alonso had zich eerder deze week als vijfde gekwalificeerd. Een uitzonderlijk knappe prestatie voor een nieuwkomer, maar verrassend wilde Verstappen het niet noemen. Integendeel zelfs.

,,Ik had wel verwacht dat hij het goed zou doen. Het is Fernando Alonso. Het maakt bij hem niet uit in welke auto hij zit. Hij kan in iedere auto presteren. Als hij in een rally-auto zou stappen, komt hij ook goed voor de dag.”